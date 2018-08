Paus erkent leed slachtoffers misbruik: "Walgelijke misdaden, bron van pijn en schaamte, kerk heeft gefaald" TT

25 augustus 2018

13u50

Bron: Belga 2 Paus Franciscus heeft voet aan de grond gezet op Ierse bodem. Tijdens zijn tweedaagse bezoek, naar aanleiding van de Wereldfamiliedagen, zal hij onder meer slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken ontmoeten. F ranciscus erkende in zijn eerste toespraak het leed en uitte kritiek op de wijze waarop binnen zijn Rooms-Katholieke Kerk is omgegaan met slachtoffers. De kerkvorst noemde het terecht dat grote verontwaardiging is ontstaan over het feit dat "geestelijke autoriteiten hebben nagelaten op toereikende wijze te reageren op deze walgelijke misdrijven".

"Het falen van de kerkelijke autoriteiten - bisschoppen, religieuze oversten, priesters en anderen - om op een adequate manier deze verachtelijke misdaden aan te pakken, heeft terecht verontwaardiging opgewekt en blijft een zaak van leed en schaamte voor de katholieke gemeenschap. Zelf deel ik deze gevoelens", zei de Argentijnse kerkleider kort na zijn aankomst in Ierland.

"Bron van pijn en schaamte"

Franciscus beklemtoonde niet te kunnen voorbijgaan aan het misbruik van jongeren door "leden van de kerk die verantwoordelijk waren voor hun onderwijs en bescherming". Hij sprak over een "bron van pijn en schaamte voor de katholieke gemeenschap" en zei tegenover een gehoor van politici en vertegenwoordigers van de Kerk er niet omheen te kunnen "het zware schandaal te erkennen dat in Ierland is veroorzaakt door het misbruik van minderjarigen door leden van de Kerk die juist als opdracht hadden hen (de kinderen) te beschermen en op te voeden".

De paus werd op de luchthaven van Dublin ontvangen door aartsbisschop Diarmuid Martin en minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney. Als eerste punt op de agenda stond een ontmoeting met de Ierse president Michael D. Higgins. Die kaartte de onrust rond het misbruik aan bij zijn gast. "President Higgins heeft Zijne Heiligheid aangesproken op het ongekende leed dat is veroorzaakt door het seksueel misbruik van kinderen door sommigen binnen de katholieke kerk", meldt het kantoor van Higgins.

"Er ligt nog veel werk op tafel"

Nadien trok Franciscus naar Dublin Castle, voor een gesprek met premier Leo Varadkar en leiders van andere Ierse kerken. Daar gaf de paus zijn speech.

Varadkar riep Franciscus op om zijn positie en zijn invloed te gebruiken om ervoor te zorgen dat gerechtigheid geschied voor de slachtoffers van het misbruik in de Kerk wereldwijd. "De wonden zijn nog niet geheeld. Er ligt nog veel werk op tafel om de overlevenden gerechtigheid, waarheid en genezing te geven. Ik vraag u om uw positie en uw invloed aan te wenden opdat dit zou gebeuren, hier in Ierland en in de hele wereld", zei Varadkar.

100.000 mensen verwacht

De vorige paus die het overwegend rooms-katholieke Ierland bezocht was Johannes Paulus II. Tijdens zijn bezoek waren onder meer echtscheidingen en anticonceptie nog illegaal. Inmiddels hebben Ierse kiezers zich via referenda uitgesproken voor het legaliseren van abortus en het homohuwelijk.

Er worden ongeveer 100.000 mensen verwacht wanneer de paus deze namiddag in de pausmobiel door de straten van Dublin zal rijden.

Het misbruik in de Kerk hangt als een schaduw boven het pauselijke bezoek. Dat de Kerk de voorbije jaren de misbruikschandalen in het land niet consequent heeft aangepakt, heeft vele Ieren diep geraakt. Ze beschuldigen het Vaticaan er zelfs van de feiten te verdoezelen. Maandag nog had de paus zich in een uitgebreid schrijven gericht tot de 1,3 miljard katholieken wereldwijd en toegegeven dat de Kerk slachtoffers van misbruik lang heeft genegeerd.

Het is de 24ste buitenlandse reis van deze paus en het is de eerste keer in bijna veertig jaar dat een paus nog voet aan de grond zette in Ierland.