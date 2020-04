Paus bidt na vrijspraak van Pell voor mensen die onterecht veroordeeld werden JG

07 april 2020

14u09

Bron: Belga 0 Paus Franciscus heeft dinsdag verklaard te bidden voor de mensen die onterecht veroordeeld werden. De mededeling van de kerkvorst komt er net op de dag dat de veroordeling van de Australische kardinaal George Pell voor seksueel misbruik verrassend ongedaan werd gemaakt door het hooggerechtshof. In een officiële verklaring laat het Vaticaan ook weten de vrijspraak van Pell te ‘verwelkomen’.

"In deze vastentijd, zijn we getuige geweest van de vervolgingen die Jezus moest ondergaan en van zijn meedogenloze veroordeling, hoewel hij onschuldig was", zo verklaarde de Paus op Twitter. "Laat ons samen bidden voor alle mensen die lijden door een onterechte veroordeling."

Hoewel George Pell niet bij naam wordt genoemd, lijkt de paus met die mededeling wel te verwijzen naar de Australische kardinaal, die dertien maanden in de gevangenis in Melbourne heeft gezeten. De 78-jarige Pell had een goede band met de paus. Vóór de juridische strijd rond het seksueel misbruik losbarstte, had Franciscus hem nog benoemd tot schatbewaarder van het Vaticaan.

In een aparte verklaring zegt het Vaticaan ook tevreden te zijn met de uitspraak van het Australische hooggerechtshof. "De Heilige Stoel, die altijd vertrouwen heeft gehad in de Australische rechtspraak, verwelkomt de unanieme uitspraak van het hooggerechtshof ten aanzien van kardinaal George Pell", zo staat in de mededeling. "De Heilige Stoel bevestigt ook haar inzet voor het voorkomen en het vervolgen van alle vormen van misbruik tegen minderjarigen."

Pell werd in maart vorig jaar veroordeeld tot zes jaar cel wegens seksueel misbruik van twee koorknapen in een kathedraal in Melbourne in het midden van de jaren negentig. Hij heeft zijn onschuld altijd staande gehouden. Het Australische hooggerechtshof stelde hem dinsdag in het gelijk. Pell werd vrijgesproken, onder meer wegens tekortkomingen in de verklaringen van getuigen.

Aangenomen wordt dat Pell zijn functie als schatbewaarder niet opnieuw zal opnemen. Over zijn toekomst binnen het Vaticaan bestaat nog onduidelijkheid.