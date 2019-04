Paus betreurt “onverschilligheid en egoïsme” bij Kruisweg IB

20 april 2019

01u15

Bron: Belga 0 Paus Franciscus heeft op Goede Vrijdag, tijdens de Kruisweg in Rome, "de uit politieke overwegingen gesloten harten" betreurd. Centraal in de sfeervolle processie in het Colosseum, waarin de lijdensweg van Jezus herdacht wordt, stond het lot van misbruikte vrouwen en de slachtoffers van mensenhandel.

De Kruisweg is een eeuwenoude traditie en beeldt in veertien staties Jezus' lijdensweg tot de kruisiging uit. Paus Franciscus sprak op het einde een gebed uit. Daarin betreurde hij niet alleen de uitsluiting van migranten, maar ook de onverschilligheid en het egoïsme van mensen. Hij vestigde ook de blik op de klimaatopwarming: de aarde lijdt "ernstig", maar de ogen van mensen zijn egoïstisch en door hebzucht en macht verblind.

Franciscus verwees ook naar de kinderen, die "in hun onschuld en zuiverheid geschonden" worden, wat opnieuw als een verwijzing naar het seksueel misbruik door geestelijken kan begrepen worden. De kerk, die zich volgens Franciscus "voortdurend van binnen- en van buitenuit aangevallen" voelt, verkeert vanwege de schandalen over misbruik en het verdoezelen ervan in verschillende landen in een diepe crisis.

Choquerende taferelen in Rome

De Italiaanse zuster Eugenia Bonetti schreef de woorden die tijdens de verschillende kruiswegstaties werden voorgelezen. Bonetti engageert zich voor vrouwen die in de prostitutie gedwongen worden. Wat zij beschrijft, is choquerend. Zo wordt verteld over "een minderjarige met een mooi, klein lichaam, die ik op een nacht in Rome aantrof, waar mannen in luxueuze wagens in de rij stonden om het meisje uit te buiten." Ook worden de overlijdens van vluchtelingen in de woestijn of de Middellandse Zee gehekeld.

Volgens het Vaticaan woonden 15.000 gelovigen de ceremonie bij. In de Sint-Pietersbasiliek was er vooraf de liturgische viering van Goede Vrijdag.

Pasen is het belangrijkste feest voor christenen. Hoogtepunt is de paasnacht, wanneer de paus zaterdagavond in de Sint-Pietersbasiliek een paaswake voorgaat. Zondag spreekt de paus zijn 'Urbi et orbi' zegen uit.