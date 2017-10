Paus belt met astronauten in ISS KVE

18u36

Bron: Belga 0 REUTERS Paus Franciscus heeft vandaag gebeld met de zes astronauten aan boord van het Internationaal Ruimtestation (ISS). De bewoners van het ISS vertelden hem hoe de aarde van "onbeschrijfbare schoonheid" is. Het is nog maar de tweede keer in de geschiedenis dat een paus met de ruimte spreekt. Zijn voorganger Benedictus XVI deed het hem voor in april 2011.

Vanuit de ruimte kunnen mensen niet anders dan "de onbeschrijfbare schoonheid van onze aarde zien en in hun ziel geraakt worden", aldus ISS-bevelvoerder Randolph Bresnik aan de paus. "We zien vrede en sereniteit (...) er zijn geen grenzen, geen conflicten", aldus de Amerikaanse astronaut. "Het doet ons inzien hoe kwetsbaar ons bestaan is."





Tijdens de twintig minuten durende conversatie had de paus het over grote filosofische vraagstukken, zoals de plaats van de mens in het universum. Ook vroeg hij naar de carrièremotivatie van de bemanning. Een van de twee Russen aan boord van het ISS, Sergej Rjazanski, zei dat hij een kosmonaut werd om in de voetstappen van zijn grootvader te treden. Die werkte aan het Sputnik-satellietproject van de Sovjet-Unie.

AFP

De Italiaanse astronaut Paolo Nespoli bedankte de paus om "ons te doen nadenken over zaken die groter dan onszelf zijn".

Het ISS bevindt zich op 400 kilometer van de aarde.

AP