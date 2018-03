Paus bedankt Italiaanse politie voor bescherming tegen "gekke terroristen" KVE

26 maart 2018

19u26

Bron: Belga 0 De Italiaanse politie doet fantastisch werk in het beschermen van het Vaticaan. Dat heeft paus Franciscus vandaag gezegd.

"Deze mensen offeren zich op om de paus en het volk te beschermen en ervoor te zorgen dat een of andere gek niets onderneemt waardoor vele families in rouw ondergedompeld zouden worden", zo zei de paus aan het einde van een audiëntie, waar Italiaanse agenten bij aanwezig waren die werken bij de veiligheidsdienst van Franciscus.

"Ik ben u dankbaar voor uw waakzaamheid en de hulp die u biedt bij de evenementen in de Sint-Pietersbasiliek en rond het Vaticaan", zo zei de kerkvader.

Islamitische Staat heeft in het verleden al vaak naar het Vaticaan en Rome gewezen als mogelijk doelwit. De veiligheidsdiensten van het Vaticaan verkeren in deze periode, de aanloop naar Pasen, sowieso in een hogere staat van paraatheid.