Paula (37) sterft onverwacht op eerste dag van vakantie na paar glazen bier, wijn en Irish coffee

14 juni 2018

11u03

Bron: Mirror 96 De Britse Paula Bishop overleed 's nachts in haar hotelkamer, nadat ze met haar man de plaatselijke cafés had verkend op de eerste dag van hun vakantie. Volgens de autopsie had ze een alcoholvergiftiging opgelopen. Haar dood kwam als een complete verrassing voor haar man, die laat weten dat hij geen van de symptomen had gezien. Het koppel had slechts “enkele kleine biertjes” gedronken, waarna de 37-jarige vrouw 's avonds nog een paar glazen wijn en Irish coffee nuttigde in de hotelbar.

In oktober vorig jaar trokken Paula en haar man naar de Canarische Eilanden voor een zonnige vakantie. Het koppel arriveerde er in de voormiddag en trok vervolgens de badplaats rond terwijl ze “een aantal zaken” bezochten om iets te drinken. Volgens haar man verliep de rest van de dag normaal. Paula deed nog een dutje in de namiddag, at ’s avonds mee in het restaurant van het hotel en stuurde een paar foto's door naar familie via haar telefoon. Niets wees erop dat de vrouw de nacht niet zou overleven.

Op de vloer

“Dit was een perfect begin van wat we dachten dat een perfecte vakantie zou worden. Ze had enkele kleine biertjes op, twee kleine glazen wijn en drie of vier Irish coffees”, vertelt haar man aan The Mirror. Tussen 22 en 23 uur ging het paar terug naar de kamer om te gaan slapen. Ook dan merkte haar man niets abnormaals op – tot hij rond middernacht wakker werd.

De man zag dat Paula niet bij hem in bed lag en spotte de vrouw uiteindelijk op de vloer, half steunend tegen een ladekast. “Ik voelde aan haar buik en die was koud. Ik probeerde daarna een hartslag te vinden. Haar benen waren van kleur veranderd.” In paniek ging hij hulp halen bij de security van het hotel, die met hem meeliepen naar de kamer en daar meteen de hulpdiensten opbelden. Die probeerden de vrouw nog te reanimeren, zonder succes.

Geen alcoholprobleem

Een onderzoek wees uit dat Paula overleed nadat haar hart het had begeven door de gevolgen van een alcoholvergiftiging. Dat kwam als een complete schok voor haar man. Volgens hem gedroeg Paula zich normaal: ze leek niet overdreven dronken of strompelde niet.

Op de hoorzitting van de zaak benadrukt dokterTim Brennand dan ook dat het gaat om een tragisch ongeluk. Er was ook geen sprake van een bestaand alcoholprobleem. Paula’s dood te wijten aan “een alleenstaande acute dosis alcohol”, stelde hij.

“Het was niet verrassend dat ze ervan profiteerde en zichzelf amuseerde op de eerste dag van haar vakantie. De echte tragedie is hier dat zowel zij als haar man [...] niet beseften hoeveel alcohol ze consumeerden”, aldus Brennand. Volgens de man zou dat te wijten zijn aan de hoeveelheden die de lokale barmannen serveerden. Die waren veel groter dan normaal, waardoor het koppel veel meer had gedronken dan de bedoeling was, klinkt het.

De familie laat weten dat ze troost putten uit het feit dat het gaat om een tragisch ongeluk, en geen alcoholprobleem. “Wat de eerste dag van een welverdiende vakantie had moeten worden, werd een nachtmerrie die niemand zich wil voorstellen. Paula was een wonderlijk persoon en een liefhebbende vrouw die vol leven zat. We hopen dat andere mensen de gevaren van het drinken op reis, waar de eenheden niet zo gecontroleerd zijn, in het achterhoofd houden om tragedies zoals de onze te vermijden.”