Paul werd meteen na geboorte ontvoerd, 49 jaar later ontdekt hij de waarheid: "Ik wist plots niet meer wie ik écht was"

20 juni 2018

12u46

Bron: BBC 0 De Amerikaan Paul Joseph Fronczak werd na zijn geboorte ontvoerd in een ziekenhuis in Chicago. De politie startte een zoekactie en kon de ontvoerde baby opsporen. Baby Paul werd na enkele dagen herenigd met zijn ouders, maar 49 jaar na de feiten komt de waarheid aan het licht. Hij blijkt niet het biologische kind te zijn van zijn ouders. De FBI buigt zich nu over de zaak.

Paul was amper tien jaar oud toen hij in de kelder van zijn ouders op zoek ging naar kerstversiering. In een van de dozen viel zijn oog op een merkwaardig nieuwsbericht uit 1964. “200 mensen op zoek naar ontvoerde baby”, las hij op de voorpagina van de krant 'The Chicago Tribune'. “Moeder vraagt kidnapper om baby terug te brengen.” Toen de Amerikaan de foto van de huilende ouders zag, schrok hij. Paul herkende zijn ouders Dora en Chester Fronczak.

Een verpleegster nam de pasgeboren baby mee in 1964, zogezegd voor een onderzoek. De hoofdverpleegkundige sloeg alarm toen ze ontdekte dat de vrouw zich had voorgedaan als verpleegster. “Mijn vader werd opgebeld en moest onmiddellijk naar het ziekenhuis komen”, vertelt Paul. “Je denkt dat een ziekenhuis een veilige plek is en dan krijg je plots te horen dat je baby werd ontvoerd.”

Intussen werd een onderzoek op touw gezet, maar de speurders vonden geen enkel spoor van het kleine kind. (Lees verder onder de foto.)

Waarheid

Pas twee jaar later kregen de ouders van Paul positief nieuws. De FBI vertelde dat er in New Jersey een kind was gevonden, dat als twee druppels water leek op hun ontvoerde baby. Onder andere de vorm van de oren van de baby deed de politie besluiten dat het om de ontvoerde Paul ging. “Als de FBI iets zegt, dan geloof je dat het de waarheid is”, aldus Paul.

Jarenlang vroeg Paul om uitleg, maar zijn ouders weigerden meer details over de zaak te geven. “We vonden je terug, we houden van je. Meer hoef je niet te weten.” Dat was alles wat hij te horen kreeg. Hij voelde dat er iets niet klopte aan het hele verhaal, dus ging de Amerikaan op zoek naar de waarheid. (Lees verder onder de foto.)

Toen Paul ging studeren, leerde hij Michelle kennen. De twee werden smoorverliefd en trouwden in 2008. Enkele jaren later verwachtten ze hun eerste kindje. De arts vroeg naar de medische geschiedenis van Paul, die geen hapklaar antwoord kon geven op die vraag. “Was ik wel die ontvoerde baby uit 1964?”, vroeg Paul zich opnieuw af. Het was een vraag die hem bleef achtervolgen.

“Ik voelde me altijd een vreemde in mijn eigen familie. Mijn ouders hadden een betere band met mijn jongere broer Dave. Ze waren allemaal rustig en introvert, terwijl ik eerder hield van luide muziek en motorfietsen. Ze zagen er ook helemaal anders uit dan ik”, vertelt Paul die een DNA-test wilde om zekerheid te krijgen. “Ik wilde mijn ouders niet kwetsen, maar ik moest de waarheid achterhalen.”

Bezoek

De dag waarop de Amerikaan ontdekte dat hij niet de echte Paul was, staat voor altijd in zijn geheugen gegrift. De DNA-test wees uit dat hij niet het biologische kind is van zijn ouders. “Plots wist ik niet meer wie ik écht was”, getuigt de Amerikaan die zich onmiddellijk afvroeg wat er dan met de echte Paul was gebeurd.

De FBI heropende de ontvoeringszaak in een poging de echte Paul toch nog terug te vinden. In 2015 ontdekte de speurders dat de gevonden Paul eigenlijk Jack Rosenthal heet. Hij werd niet in 1964, maar wel in 1963 geboren. Bovendien bleek uit onderzoek dat hij een tweelingzus heeft, Jill. Zij was net zoals hem verdwenen vlak na de geboorte. Ook vandaag is er nog steeds geen spoor van haar. “Er zijn een paar foto’s, maar verder is er niets.” (Lees verder onder de foto.)

Paul en zijn tweelingzus Jill werden door hun moeder achtergelaten. Verschillende familieleden herinneren zich hoe hun moeder hen “in een kooi” stopte, zodat ze zouden stoppen met huilen. “Mijn biologische ouders waren geen lieve mensen, maar ik ben dankbaar dat ze me hebben achtergelaten en dat Dora en Chester me hebben opgevoed. Ze hebben mijn leven gered”, besluit de Amerikaan.

Er zijn nog steeds veel onbeantwoorde vragen. Wie is dé echte Paul? Waar is hij nu? De FBI hoopt dat nieuwe getuigen zich zullen melden die naar de échte Paul kunnen leiden.