Paul Biya op zijn 85ste herkozen als president van Kameroen

22 oktober 2018

18u04

Bron: Belga 0 In Kameroen is Paul Biya, die op 85-jarige leeftijd een gooi deed naar een zevende opeenvolgende ambtersmijn, met 71,28 procent van de stemmen herkozen. Dit heeft voorzitter Clément Atangana van de Constitutionele Raad maandag bekendgemaakt.

Als kandidaat van de oppositie komt Maurice Kamto, die een dag na de stembusgang van 7 oktober de overwinning had opgeëist, aan 14,23 procent. Derde is Cabral Libii met 6,28 procent.

Biya bestuurt het westelijke Afrikaanse land al bijna 36 jaar. Sinds hij in 1982 aan de macht kwam, won hij elke verkiezing. Maar na elke stembusgang klaagde de oppositie over onregelmatigheden.