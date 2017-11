Paul Bekaert, even de beroemdste advocaat ter wereld: "Nee, ik vertrouw het Spaanse gerecht voor geen haar" JDC

06u35 1 Eric de Mildt Paul Bekaert zal de verdediging van de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont op zich nemen. In het Tieltse kantoor van meester Paul Bekaert (68) staat de telefoon al dagen roodgloeiend. Van Reuters tot 'El Pais': iedereen wil hem spreken. Momenteel is hij even één van de beroemdste advocaten ter wereld. Maar Bekaert neemt niet meer op. "Ik ben niet de woordvoerder van Carles Puigdemont", zegt hij. "Ik ben gewoon zijn advocaat."

"Jazeker, wij hebben elkaar hier ontmoet", zegt advocaat Paul Bekaert in zijn West-Vlaamse kantoor. "Carles Puigdemont zat op de stoel waar u nu zit. Een charismatisch man, welbespraakt en zeer gedreven. Ik denk dat ze nog niet van hem verlost zijn in Spanje. En als ze hem laten aanhouden, dan maken ze van hem een martelaar."

Vanmorgen om 9 uur wordt de afgezette Catalaanse minister-president verwacht in Madrid voor het Spaanse Hooggerechtshof, maar daar zal hij niet opdagen. Ook de komende dagen blijft hij in België, verwacht Bekaert. "Daar ziet het voorlopig wel naar uit. Ik verwacht ook dat ik hem de komende dagen nog opnieuw zal ontmoeten."

REUTERS De Catalaanse ex minister-president Carles Puigdemont tijdens een persconferentie in Brussel.

Wat gaat er nu gebeuren?

"De Spaanse rechter kan hem bij verstek laten aanhouden, en dan een internationaal en Europees aanhoudingsmandaat uitvaardigen, en om zijn uitlevering vragen. Dat zal wat tijd in beslag nemen, want zo'n aanhoudingsmandaat moet worden vertaald, en komt dan via het federaal parket in ons land bij de federale politie terecht. Die moet mijnheer Puigdemont dan oppakken en naar de onderzoeksrechter brengen."

En wat kan zo'n Belgische onderzoeksrechter doen?

"Die heeft verschillende mogelijkheden. Hij kan hem aanhouden en in de boeien laten slaan. Puigdemont in de boeien: dat zou voor de N-VA een groot probleem zijn. Denkt u niet? En ze zouden dat niet kunnen tegenhouden. Maar de onderzoeksrechter hoeft hem niet te laten aanhouden, hij kan mijnheer Puigdemont ook in vrijheid laten, onder voorwaarden. Zelf zal ik proberen om nog een alternatieve weg te bewandelen."

