Patstelling tussen voor- en tegenstanders Catalaanse onafhankelijkheid volgens nieuwe peiling TT

22u12

Bron: La Vanguardia 0 AP De afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont verscheen vanavond via een videolink vanuit Brussel tijdens een verkiezingsmeeting in het Catalaanse Igualada. Slagen de pro-onafhankelijkheidspartijen er op 21 december opnieuw in de absolute meerderheid binnen te halen bij de Catalaanse parlementsverkiezingen? Die vraag brandt op ieders lippen sinds Spanje het bestuur van de regio heeft overgenomen nadat die vruchteloos de onafhankelijkheid heeft proberen uit te roepen. Een nieuwe peiling zet beide kampen nu op een zucht van de meerderheid.

De naar ons land gevluchte afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont en zijn lijst Junts per Catalunya hopen over minder dan twee weken opnieuw de grootste partij te worden, maar het is verre van zeker dat dat lukt. De partij zou volgens een peiling van La Vanguardia die vanavond uitkwam slechts de derde partij van Catalonië worden, al doet de lijst het in de peilingen wel steeds beter, met bijna een verdubbeling van het aantal stemmen op een maand tijd.

Junts Per Catalunya zou op ongeveer 18 procent eindigen en overblijven met 30 zetels. Het links-republikeinse ERC, dat twee jaar geleden nog op een eenheidslijst met Puigdemonts partij naar de verkiezingen trok, zou de tweede partij worden met 21,5 procent en 31 tot 32 zetels. ERC-partijleider Oriol Junqueras, afgezet vicepremier in de Catalaanse regering, zit nog altijd in de gevangenis.

AP Oriol Junqueras.

Geen absolute meerderheid

Samen zouden Junts Per Catalunya en ERC zo ongeveer evenveel stemmen halen als bij de vorige verkiezingen. Door verlies voor de kleine links-radicale partij CUP zou het separatistische kamp in totaal echter op maximaal 67 zetels uitkomen, een zetel te weinig voor een absolute meerderheid in het 135 zitjes tellende parlement. In het vorige parlement hadden de separatisten die meerderheid wel en verleende CUP gedoogsteun aan de regering van Puigdemont.

Winst zou er vooral zijn voor de radicale tegenstanders van onafhankelijkheid, Ciudadanos. De partij van kopvrouw Ines Arrimadas zou 23,1 procent halen, goed voor 30 tot 31 zetels, en daarmee in percentage de grootste partij worden. Ook de sociaal-democraten zouden fors stijgen tot 22 zetels.

EPA Ines Arrimadas van Ciudadanos ('Ciutadans' in het Catalaans).

Ook tegenstanders onafhankelijkheid zonder meerderheid

Maar ook het 'legalistische' kamp zou niet aan een absolute meerderheid komen en zou blijven steken op 61 zetels.

De sleutel voor een regeringsvorming zou daarmee in handen komen van de lijst Catalunya en Comù-Podem van onder andere de burgemeester van Barcelona, Ada Colau. Die lijst heeft geen expliciet standpunt over onafhankelijkheid, maar is wel hevig voorstander van een (legaal) referendum.

Aan de verkiezingen zou een record van 82 procent van het electoraat deelnemen.