Patiënten beschrijven wat het coronavirus met je doet: “Ik had veel angst” KVE

13 februari 2020

17u24

Bron: CNN 0 Nu het aantal besmettingen en dodelijke slachtoffers blijft toenemen, doen de Chinese staatsmedia er alles aan om te bewijzen dat de ziekte kan overwonnen worden. Ze verspreiden beelden van patiënten die na hun herstel en mét bloemen in de hand het ziekenhuis verlaten. Maar hoe voelt het om besmet te zijn met het coronavirus? Twee genezen patiënten getuigen.

CNN sprak met twee Chinezen die het virus hebben overwonnen. De Amerikaanse nieuwszender kon ook hun medische dossiers inkijken. Om begrijpelijke redenen wilden beide ex-patiënten niet dat hun identiteit werd bekendgemaakt.

“Ik kreeg mijn resultaat en mijn test bleek positief”, vertelt een 21-jarige student die Tiger Ye wil genoemd worden. De jongeman volgde les in een gebouw vlak bij de inmiddels gesloten vismarkt in Wuhan - dé plek die sindsdien is geïdentificeerd als de bron van het coronavirus. Midden januari begon Ye zich ziek te voelen. Hij nam medicatie tegen een verkoudheid. Maar beter werd het niet. Integendeel, zijn situatie verslechterde.

“Mijn vader besefte dat dat echt niet normaal was. Hij raadde me aan om onmiddellijk naar huis te komen.” De student kreeg vervolgens koorts en ging naar het hospitaal, maar daar heerste chaos. “Het was daar echt een zootje. Het zat er vol mensen.” Uiteindelijk kon hij terecht in een ander ziekenhuis om getest te worden. Na zijn positieve test kreeg hij snel toegang tot antivirale middelen die hun effect niet misten. Na een week voelde hij zich beter.

Ook een 31-jarige ingenieur uit Wuhan deed zijn verhaal. De man moest dagenlang wachten vooraleer hij getest kon worden. “Toen ik vernam dat ik het coronavirus had opgelopen, was ik bang”, getuigde hij. Maar toen de behandeling in het ziekenhuis werd opgestart, kreeg hij er stilaan vertrouwen in dat hij de ziekte kon overwinnen. “Voor sterke en jonge mensen zal het virus meer als een zware verkoudheid aanvoelen”, legde de ingenieur uit. “Maar dit virus is wel erg besmettelijk en dat veroorzaakt paniek.”

Het pad naar het herstel varieert van patiënt tot patiënt. Voor sommigen is het eenvoudiger dan voor anderen. Bij beide mannen is de behandeling ondertussen achter de rug. Maar een boeketje bloemen hebben ze nog niet ontvangen aangezien ze nog steeds verplicht in quarantaine zitten in hotels die door de staat worden gerund. Daar worden ze geregeld getest om na te gaan of het virus niet opnieuw de kop opsteekt. Hoelang ze na hun behandeling in quarantaine moeten blijven, is niet bekend.

Het leek de afgelopen dagen de goede kant op te gaan, met opmerkelijk minder nieuwe besmettingen. Maar dan was er plots weer slecht nieuws. In amper 24 uur kwamen er in de Chinese provincie Hubei, met epicentrum Wuhan, bijna 15.000 besmettingen bij en 242 doden bij. Het is meteen de grootste toename sinds de uitbraak van het coronavirus. De piek is dus allicht nog niet bereikt.

