Patiënt opent vuur in Praags ziekenhuis: twee zwaargewonden

09 maart 2019

Bron: ANP, DPA

Een patiënt in een ziekenhuis in Praag heeft het vuur geopend op twee medepatiënten die bij hem op de kamer lagen. De slachtoffers raakten zwaargewond, één van hen is in levensgevaar.