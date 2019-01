Patiënt in afzondering in Zweeds ziekenhuis door mogelijke ebolabesmetting bvb

04 januari 2019

14u51

Bron: Belga 3 Een Zweeds ziekenhuis heeft vandaag een patiënt in afzondering geplaatst wegens een mogelijk geval van ebola. Tests moeten nu uitwijzen of er inderdaad sprake is van een besmetting.

De mogelijke ebolabesmetting werd opgemerkt in een ziekenhuis in Enköping, ten westen van Stockholm. Intussen is de patiënt overgebracht naar het universitaire ziekenhuis van Uppsala.

De resultaten van het onderzoek worden vanavond verwacht. In een mededeling van het ziekenhuis wordt benadrukt dat het nog altijd maar om een "vermoeden" van ebola gaat en dat het dus niet uitgesloten is dat het eigenlijk een andere ziekte betreft.



Het personeel dat in het ziekenhuis in Enköping in aanraking kwam met de patiënt, wordt ook onderzocht.

Meer over Enköping

gezondheid

Uppsala

Stockholm

ziekten