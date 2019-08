Patiënt doodt 4 mensen in psychiatrisch ziekenhuis Roemenië mvdb

18 augustus 2019

14u07

Bron: AD.nl 0 Een 38-jarige man heeft gisteravond in de Roemeense gemeente Săpoca vier mensen gedood in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat deed hij met een infuusstaander. Ook verwondde hij negen patiënten van wie er twee in coma liggen.

Het is nog onduidelijk waarom de man, die zelf was opgenomen in het ziekenhuis, het had gemunt op zijn medepatiënten. “Alles gebeurde in minder dan een minuut tijd", verklaarde ziekenhuisdirectrice Viorica Mihalascu tegenover een Roemeense tv-zender. De man was volgens haar opgenomen op een normaal surveillanceniveau en er zou geen reden zijn geweest om te denken dat hij zo'n misdrijf zou plegen.

"Poppen”

De dader is volgens Roemeense media Nicolae Lungu. Hij verklaarde volgens hen tegenover de politie ‘enkele poppen’ te hebben geraakt. De feiten zouden omstreeks half vier vanmorgen hebben plaatsgevonden. Lungu sloeg met de staander zeven medepatiënten bij hem op de zaal. Ze zouden allemaal hebben geslapen. Drie van hen stierven ter plaatse.

Daarna begaf hij zich naar de vrouwenafdeling en mishandelde een vrouw die zwaargewond raakte en later in het ziekenhuis aan haar verwondingen bezweek. Negen zaalgenoten raakten eveneens gewond. Alleen een 98-jarige vrouw wist te ontsnappen aan de agressieveling. Hij werd neergeschoten door politieagenten die toevallig net iemand naar de instelling hadden gebracht. Hij raakte zwaargewond en kon in het ziekenhuis nog niet worden verhoord. Het parket in Săpoca onderzoekt de zaak. De verdachte had volgens Roemeense media geen strafblad.

Onderbezet

Volgens het ministerie van Volksgezondheid werd de afdeling gisteravond bezocht door zeven artsen van wacht, drie verpleegkundigen en twee superviserende werknemers voor geesteszieken. Daarnaast waren er twee bewakers bij de ingang en in de tuin van de instelling.

Volgens de vakbond van medische zorgverleners in Roemenië waren het er beduidend minder. “Het is ontoelaatbaar dat tijdens het weekend slechts één arts, één verpleegster en één instructeur belast zijn met de zorg over 70 patiënten met psychiatrische problemen”, luidt het in een persbericht.

