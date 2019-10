Patiënt (83) overlijdt na botsing ziekenwagen tegen boom HAA

30 oktober 2019

17u25

Bron: ANP, DPA 0 Duitsland Een 83-jarige patiënt is in Duitsland omgekomen nadat de ziekenwagen waarin hij werd vervoerd tegen een boom botste. Twee andere inzittenden raakten gewond.

Het tragische ongeval gebeurde in de plaats Nümbrecht, ten oosten van Keulen. Om een nog onbekende reden raakte de ambulance van de weg en knalde tegen een boom. De 56-jarige bestuurder en een 22-jarige collega raakten gewond en werden met twee traumahelikopters naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend.

De derde inzittende was een hoogbejaarde patiënt die na een operatie in de ziekenwagen onderweg was naar een ander ziekenhuis. De 83-jarige man raakte zwaargewond door de botsing en stierf ter plaatse, aldus de Duitse politie.