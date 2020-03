Patiënt 1 mag in Italië bijna ziekenhuis verlaten: “Net op tijd om mijn dochter zien geboren te worden” Sven Van Malderen

20 maart 2020

15u43

Bron: Milano.corriere.it 134 Heuglijk nieuws uit Italië: na iets meer dan een maand zal patiënt 1 in Italië het ziekenhuis mogen verlaten. Net op tijd om de geboorte van zijn kind mee te maken. Mattia (38) is voor zijn landgenoten intussen uitgegroeid tot een symbool van hoop.

In de nacht van 21 op 22 februari werd Mattia (38), een Unilever-onderzoeker, in ernstige toestand opgenomen in het ziekenhuis van Pavia. De inwoner van Codogno wist toen nog niet dat hij de eerste patiënt in Italië was bij wie het coronavirus officieel vastgesteld zou worden. Net hij, die zo fanatiek voetbalde en marathons liep.

Een lange, eenzame periode op intensieve zorgen brak aan. De experimentele behandeling - een cocktail van antibiotica, een antiviraal middel en zelfs een medicijn tegen hiv - sloeg gelukkig aan. Elf dagen geleden mochten de zuurstofbuisjes weg en verhuisde hij naar een nieuw opgericht paviljoen waar hij volledig kan uitzieken.

Twintig minuten pure emotie

Daar zag hij nu voor het eerst in weken zijn vrouw terug. Zij was ook besmet geraakt, maar knapte veel sneller op. De ontmoeting gebeurde voor alle veiligheid achter glas, al werden het toch twintig minuten pure emotie. Zelfs artsen en verpleegsters die stonden toe te kijken, kregen er tranen van in de ogen.

“De dokters verzekeren me dat ik het zal redden. De enige wens die ik nu nog heb, is mijn dochter zien geboren te worden”, klinkt het uit zijn mond. Maandag of dinsdag zal patiënt 1 het ziekenhuis definitief mogen verlaten, de bevalling staat binnen enkele weken gepland.

