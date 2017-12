Patholoog over letsel Vlaams model: "Wat ik heb gezien doet de wenkbrauwen fronsen" FT

07u37 0 Instagram Ivana Smit. Het letsel van het begin deze maand overleden Vlaams-Nederlandse model Ivana Smit (19), past niet direct bij iemand die van grote hoogte is gevallen. Dat zegt de Nederlandse forensische patholoog na onderzoek op het lichaam.

"Wat ik heb gezien, doet op zijn minst mijn wenkbrauwen fronsen. Ik krijg hier een heel naar gevoel bij", aldus de Nederlandse patholoog die een tweede autopsie verrichtte op het lichaam. "De voorlopige bevindingen geven genoeg aanleiding om uitgebreid aanvullend onderzoek in te stellen", zegt nog de advocaat van de nabestaanden, Sébas Diekstra.

In dat vervolgonderzoek wordt onder meer extra gezocht naar mogelijke sporen van alcohol of drugs in het lichaam van de negentienjarige vrouw. Volgens patholoog Van de Goot worden begin volgend jaar de eerste definitieve uitslagen verwacht. In het bloed van de vrouw zou naast een grote hoeveelheid alcohol ook de verkrachtingsdrug ketamine gevonden zijn.

Ivana kwam op 7 december op raadselachtige wijze om het leven in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ze viel naakt van een balkon van de twintigste verdieping van een appartementsgebouw en werd levenloos aangetroffen op een balkon op het zesde verdiep. Het jonge model was de avond ervoor met een Amerikaanse zakenman en zijn vrouw op stap geweest. Ivana stuurde haar vriend diezelfde avond nog een sms met de melding dat ze een leuke avond had en maakte nog een selfie met de vrouw van de zakenman. Enkele uren later volgde haar bizarre dood. Het is voorlopig gissen wat er gebeurde. Volgens de politie in Maleisië gaat het om een ongeluk, terwijl de ouders van Ivana, die in het Limburgse Peer wonen, uitgaan van kwaad opzet.

Er werd een geldinzamelingsactie opgestart om een tweede autopsie te laten uitvoeren. Een Nederlandse patholoog werpt nu zijn licht op de zaak. Het lichaam van Smit kwam zaterdagochtend aan op Schiphol.

