Paswoord vergeten en 4.459 onbeantwoorde mails: Amerikanen gaan terug aan het werk en dat verloopt niet van een leien dakje

AW

29 januari 2019

13u12

Bron: NYT 0 Washington is terug van weggeweest. Na een shutdown van maar liefst 35 dagen, een verlies voor de Amerikaanse economie van 11 miljard dollar (9,6 miljard euro) en de tijdelijke werkloosheid van 800.000 ambtenaren, ontwaken de Verenigde Staten stilaan uit hun roes.

Hoogtijd om de ochtendrush terug te omarmen, afwezigheidsmails te deactiveren, en de doordeweekse routine als een oude vriend te omhelzen. En gedaan met bezoekjes aan de voedselbanken voor wie amper rondkwam door de afwezigheid van een loonstrook.



Na een verplichte vakantie van 35 dagen overdondert de plotse dagelijkse drukte enkele Amerikanen. Sommigen vergaten simpelweg hun wekker te zetten en kwamen te laat aan op het werk. Anderen verzetten dan weer bitter weinig werk omdat ze zo nodig moesten bijpraten met collega’s. Of ze vonden niet meteen de moed om aan hun eindeloze takenlijst te beginnen: 4.459 onbeantwoorde e-mails. “Na drie uur zwoegen en zweten zijn het er nog 4.222”, aldus Laurel Bryant, werknemer bij de National Oceanic and Atmospheric Administration, de instantie die zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie in de VS. “Ik geraak er wel doorheen”, klinkt het hoopvol.

ICT’ers draaiden in ieder geval overuren omdat duizenden werknemers hun paswoord vergaten.

(Lees verder onder de foto)

Kerstdecoratie

De meeste kantoren zijn nog versierd met verkleurde kerstbomen, zuurstokken en tal van andere kerstdecoratie: een pijnlijke herinnering aan de verloren tijd die ingehaald moet worden. “Iedereen heeft een lege blik. Die ziet er hetzelfde uit als ze terugkomen uit een lange vakantie”, aldus Eleanor Marusiak, werknemer bij het Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency).

En zo werden de overheidsdiensten bruusk gewekt, zij het voorlopig tijdelijk. Want de kans bestaat dat er over twee weken – indien de onderhandelingen op 15 februari geen akkoord opleveren - nogmaals een shutdown dreigt. Maar daar praat niemand over. “Er is nog veel te veel werk aan de winkel”, zegt Marusiak.

