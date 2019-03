Pastoor verdient serieus centje bij met hackingpraktijken en vliegt voor 5 jaar de cel in ADN

22 maart 2019

14u24

Bron: ANP 0 Overdag was hij een man van God. Maar pastoor Vitali Kortsjevski bleek een opvallend tweede leven te hebben: hij was betrokken bij een bende hackers. Een rechtbank in New York heeft hem daarom nu veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Ook kreeg hij een boete van 250.000 dollar, omgerekend zo'n 220.000 euro, en moet hij afstand doen van 14,4 miljoen dollar (12,75 miljoen euro) aan inkomsten.

De 53-jarige Kortsjevski, geboren in Kazachstan, gaf een paar hackers opdracht om in te breken bij Amerikaanse financiële persbureaus. Daardoor kreeg de pastoor allerlei informatie voordat dit naar buiten kwam. Hij kon daarmee voorspellen of koersen zouden stijgen of dalen en dus kon hij aandelen snel kopen of verkopen.

Met die handel met voorkennis zou de bende tientallen miljoenen dollars hebben verdiend. Het is het grootste bekende hackingcomplot om de Amerikaanse financiële markten te bespelen. De aanklagers hadden acht jaar celstraf voor de man geëist. Zijn advocaten vroegen juist om een lagere straf, vanwege zijn werk als pastoor.

