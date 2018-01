Pastoor bekritiseert 'shithole'-uitspraken Donald Trump, diepgelovige vicepresident Mike Pence zit er ongemakkelijk bij IB

07u11

Bron: Huffington Post, The Guardian 0 Photo News De diepgelovige Amerikaanse vicepresident Mike Pence. De pastoor van de kerk in Maryland waar de Amerikaanse vicepresident Mike Pence deel uitmaakt van de congregatie, heeft de mis zondag aangegrepen om te zeggen dat het gebruik van het woord ‘shithole’ ontmenselijkend werkt en dat het “lelijk” is om dat woord te gebruiken.

Daarmee verwees pastoor Maurice Watson van de Metropolitan Baptistenkerk in Largo duidelijk naar de uitspraken van de Amerikaanse president Trump, die eerder deze week naar Afrikaanse landen verwees als zijnde ‘shitholes’, ofwel ‘kloteplaatsen’.

"Rode kleur en ongemakkelijk"

Na de openlijke kritiek aan het adres van Trump kreeg de pastoor van zijn kerkgangers een staande ovatie. De diepgelovige Amerikaanse vicepresident Mike Pence, die ook in de kerk zat, zou rood aangelopen zijn en zich meermaals duidelijk ongemakkelijk hebben gevoeld, al ontkenden zijn woordvoerders dat later via mail aan persbureau Associated Press.

In zijn preek benadrukte pastoor Watson dat “wie dan ook zulke uitspraken doet verkeerd zit en verantwoordelijk zou moeten worden gehouden.” De man zei dat hij zich door God geleid voelde om zich over de kwestie uit te spreken.

Veel van de mensen in de kerkgemeenschap zijn van Afrikaanse afkomst. De preek van de pastoor werd met luid applaus en met een staande ovatie onthaald.

(lees verder onder de foto)

Trump ontkent uitspraken

Afgelopen donderdag berichtte The Washington Post dat de president zich tijdens een onderhoud in het Oval Office van het Witte Huis had afgevraagd waarom de Verenigde Staten "al deze mensen van shithole landen naar hier" zouden halen. Hij had het daarbij over migranten uit Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen.

Trump zelf ontkende die exacte bewoording te hebben gebruikt. "Mijn taal in de vergadering over DACA (het Amerikaanse immigratiebeleid voor minderjarigen onder president Barack Obama) was hard, maar dit is niet de taal die ik gebruikt heb", luidde het op Twitter. De Democratische senator Dick Durbin, die op de vergadering aanwezig was, bevestigde de nieuwsberichten op zijn beurt wel en zei dat hij "geen enkel woord had gelezen dat niet is gezegd".

Andere Republikeinse aanwezigen dansten rond de vraag en gaven te kennen dat ze de uitspraak zich "niet meer herinneren" of "niet gehoord hebben".

Later beweerde Trump nog tegen journalisten "de minst racistische persoon ooit" te zijn.