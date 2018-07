Passagiersvliegtuig stort neer in noorden van Mexico

IB

31 juli 2018

23u32

Bron: Reuters, Twitter

0

In de Mexicaanse staat Durango in het noorden van het land is een passagiersvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Aeromexico neergestort. Dat bevestigt de maatschappij zelf. Er zouden minstens honderd mensen aan boord van het vliegtuig zijn geweest op het moment van de crash. Verdere details zijn nog niet bekend.