Passagiersvliegtuig neergestort in Afghanistan

27 januari 2020

11u12

In het oosten van Afghanistan is vandaag een passagiersvliegtuig van Ariana Afghan Airlines neergestort. Er zouden meer dan tachtig mensen aan boord van de Boeing zijn geweest. Of er mensen het ongeval hebben overleefd, is niet duidelijk.

Het toestel, dat op weg was van hoofdstad Kabul naar Herat, stortte rond 13.00 uur (lokale tijd) neer in de provincie Ghazni - ten zuidwesten van Kabul. Volgens berichten op Twitter zou vlucht AFG507A enkele minuten na vertrek zijn neergestort.



Afghaanse hulpdiensten zijn onderweg naar de plek van het ongeval. Er zijn berichten dat het vliegtuig in een gebied is dat onder controle van de taliban staat. Dadelijk meer.