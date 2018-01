Passagiersvliegtuig glijdt bijna in zee op luchthaven Trabzon

jv

11u00

Bron: belga

149

AFP

Een vliegtuig met 162 passagiers aan boord is gisteravond bij de landing op de luchthaven van Trabzon (Turkije) bijna in zee terechtgekomen. Het toestel bleef steken in de modder, op enkele meters van het water. Niemand raakte gewond.