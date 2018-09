Passagiersvliegtuig belandt in zee voor de kust van Micronesië: acht gewonden IB

28 september 2018

03u53

Bron: The Guam Daily Post, ANP, Twitter, YouTube 1 Een vliegtuig van de maatschappij Air Niugini, de nationale luchtvaartmaatschappij van Papoea Nieuw-Guinea, is deze nacht voor de kust van de Federale Staten van Micronesië gezonken. Dat melden lokale media. Volgens de lokale autoriteiten zijn alle 46 inzittenden veilig, acht mensen zijn met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De Boeing 737 was onderweg onderweg van Port Moresy naar Chuuk in Papoea Nieuw-Guinea, een vlucht die normaal gezien twee uur en veertig minuten duurt. Tijdens de landing op de luchthaven van Weno, de grootste stad in Chuuk, raakte de kist in de problemen. De kist schoot zo'n 160 meter door op de landingsbaan, waarna het in de zee aangrenzende zee belandde.

Lokale kranten melden dat getuigen direct met boten te hulp schoten om mensen uit het toestel te halen en naar het land te brengen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend.

Op sociale media zijn veel beelden te zien van het vliegtuig en alle bootjes eromheen. Alle passagiers plus de piloot en copiloot zijn in veiligheid gebracht: acht van hen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen.

Een gespecialiseerd team uit Auckland, Nieuw-Zeeland is onderweg om te kijken wat er nog te redden valt van het gezonken vliegtuig.