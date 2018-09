Passagiersvliegtuig belandt in water voor de kust van Micronesië IB

28 september 2018

03u53

Bron: The Guam Daily Post, ANP, Twitter, YouTube 0 Een vliegtuig van de maatschappij Air Niugini, de nationale luchtvaartmaatschappij van Papoea Nieuw-Guinea, is deze nacht voor de kust van de Federale Staten van Micronesië gezonken. Dat melden lokale media. Volgens de lokale autoriteiten zouden alle 37 inzittenden in veiligheid zijn.

De Boeing was onderweg van Tokio naar Port Moresby in Papoea Nieuw-Guinea en maakte een tussenstop in Weno, een belangrijke stad in de Micronesische deelstaat Chuuk. Bij het opstijgen in Weno zou de kist in de problemen zijn geraakt en 'doorgeschoten' zijn op de startbaan, waarna het vliegtuig in het water terecht kwam.

Lokale kranten melden dat er meerdere boten rond het vliegtuig varen, om mensen uit het toestel te halen en naar het land te brengen. Alle vijfendertig passagiers plus de piloot en copiloot zouden in veiligheid gebracht zijn.

All 35 passengers as well as pilot and copilot are okay. Air Niugini plane crashes in Guam. Pic credit Bill Davis/Facebook pic.twitter.com/GmpLWfCcE4 MARTYN NAMORONG(@ MartynNamorong) link

Vlucht PX73, een Boeing 737-800, was onderweg van vliegveld Narita in Tokio naar Port Moresby in Papoea Nieuw-Guinea. Een tussenstop in Weno was onderdeel van het originele vliegplan.

Het bestuur van Air Niugini is in crisisoverleg vanwege de situatie.