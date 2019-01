Passagierstrein botst op goederenwagon in Denemarken: “Zes doden” HA

02 januari 2019

10u10

Bron: Belga, Reuters, BBC 1 Bij een treinongeval in Denemarken zijn meerdere doden gevallen. Dat melden Deense media op basis van politiebronnen. Een passagierstrein is er op een goederenwagon gebotst.

Het ongeval gebeurde omstreeks 7.30 uur op de Grote Beltbrug, die de eilanden Funen en Seeland verbindt. Aanvankelijk was sprake van acht gewonden, maar de politie heeft intussen bevestigd dat er doden zijn gevallen. Volgens de Deense zenders DR en TV2 gaat het om zes slachtoffers. Op de trein zaten in totaal 131 reizigers.

Er is een crisiscentrum opgericht. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Volgens lokale media kwamen de twee treinen mogelijk met elkaar in botsing door hevige wind.

Later meer