Passagiersbus crasht in Peru: “Minstens 19 doden” HAA

12 november 2019

21u44

Bron: DPA 0 Bij een busongeval in Peru zijn minstens 19 mensen omgekomen. Ook 25 passagiers raakten gewond, toen het voertuig een 300 meter diepe afgrond instortte in de provincie Otuzco.

Het overgrote deel van de inzittenden was op de terugweg naar Trujillo, nadat ze een festival hadden bijgewoond in het dorp Callancas. Het ongeval gebeurde op een onverharde bochtige weg, maar de omstandigheden zijn niet duidelijk. Wel had het geregend en was het mistig.