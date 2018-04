Passagiers van vlucht met ontplofte motor dragen zuurstofmasker verkeerd. Belgische expert waarschuwt: "Kwestie van leven en dood" Robbe van Lier

19 april 2018

12u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Luchtvaartexperts waarschuwen vliegtuigpassagiers om voldoende aandacht te hebben voor de veilgheidsvoorschriften en bijvoorbeeld - in geval van nood - het zuurstofmasker in een vliegtuig op een correcte manier aan te doen. Aanleiding is de vlucht van Southwest Airlines, waarbij in volle vlucht een gat in de romp werd geslagen door een ontplofte motor . Op een beeld vanuit de cabine is te zien hoe zowat alle passagiers hun zuurstofmasker verkeerd op hebben.

De Amerikaanse tv-presentator en reisexpert Bobby Laurie bindt de kat de bel aan door een selfie van een van de passagiers vanop de getroffen vlucht te tweeten. Op het beeld is te zien hoe de passagiers van vlucht SWA 1380 met zuurstofmaskers op in de cabine van het vliegtuig zitten.

Heel wat van de passagiers hebben hun zuurstofmasker echter verkeerd aan. Ze dragen het alleen over hun mond, terwijl een zuurstofmasker slechts effectief is wanneer het over mond én neus gedragen wordt. "Leg je smartphone neer, stop met selfies nemen en luister naar het boordpersoneel", zegt Laurie.

PEOPLE: Listen to your flight attendants! ALMOST EVERYONE in this photo from @SouthwestAir #SWA1380 today is wearing their mask WRONG. Put down the phone, stop with the selfies.. and LISTEN. **Cover your NOSE & MOUTH. #crewlife #psa #listen #travel #news #wn1380 pic.twitter.com/4b14lZulGm Bobby Laurie(@ BobbyLaurie) link

"In het slechtste geval is het een kwestie van leven en dood", zegt ook Andre Berger, een Belgische piloot en 'Head of Flight Operations Procedures' bij Tui. "De zuurstofmaskers zakken automatisch uit het plafond van een vliegtuigcabine in geval van luchtdrukverlies. Vanaf een hoogte van 3.000 meter is er te weinig zuurstof. En hoe groter de hoogte, hoe essentiëler de zuurstofmaskers. Door de druk wordt namelijk alle zuurstof uit de longen gepompt, met bewusteloosheid tot gevolg."

"Piloten zullen in geval van luchtdrukverlies altijd meteen dalen naar een hoogte onder de 3.000 meter. Die beweging - afhankelijk van de hoogte waar het vliegtuig van komt - zal normaal niet meer dan vijf minuten duren. Iemand die dan geen zuurstofmasker draagt, zal al snel het bewustzijn verliezen. Indien de luchtdruk daarna hersteld wordt, zal een gezond, sportief persoon er normaal geen blijvende schade van ondervinden", legt Berger uit. "Maar voor mensen met een medische geschiedenis, is het een kwestie van leven en dood."

Toch wijst hij nog eens op het belang voor passagiers om de veiligheidsinstructies van het personeel aandachtig op te volgen, want de maskers kunnen maar best correct gedragen worden. "Ze zijn ontworpen om zowel over je neus als over je mond aan te doen", zegt Berger. "Als je het masker alleen over je mond spant, en dan door je neus inademt - wat de meeste mensen toch doen - heeft het masker geen effect, met alle gevolgen van dien."

Ook andere handelingen die aan bod komen bij de veiligheidsinstructies zijn essentieel. "De noodhouding, of hoe het vliegtuig verlaten bij evacuatie, ... Alles is cruciaal", zegt Berger. "Het kan het verschil maken tussen leven en dood. Helaas wordt de impact ervan door veel mensen onderschat. We proberen dit te counteren door de instructies die het personeel geeft zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Enkele jaren geleden maakten we zo eens een filmpje waarin kinderen de instructies geven, dat werkte heel goed", herinnert Berger zich.