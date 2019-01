Passagiers trein Brussel-Amsterdam moeten uitstappen in Breda: politie geeft station opnieuw vrij

Onderzoek is #station #Breda afgerond, er bleek niets aan de hand. Een passagier in de trein had een gesprek beluisterd van twee mannen waarin mogelijk gesproken werd over explosieven. We hebben de mannen en melder gesproken. Station is weer vrijgegeven. https://t.co/0YT4jBO7hy

Politie Breda eo(@ Politie_Breda)