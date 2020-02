Passagiers protesteren hevig nadat vliegmaatschappij Belgische speculaaskoekjes schrapt SWA

26 februari 2020

00u00 0 De Belgische speculaas van Lotus wordt niet meer uitgedeeld op vluchten van United Airlines. In de plaats komen Oreos, en dat levert heel wat slechte reacties op. Daarom keren de goudbruine koekjes al terug in mei.

De Amerikaanse vliegmaatschappij United Airlines deelt voortaan Oreos uit tien kilometer hoog in de lucht. Dat de Belgische speculoosjes al verdwijnen na een paar maanden, heeft een kleine rel ontketend onder frequent flyers.

Verschillende fans van Lotus lieten zich horen op Twitter, en concurrent Delta Air Lines sprong meteen op de wagen. "Yep, wij hebben ze nog altijd", tweette de concurrent van United opportunistisch.

United was nog maar sinds oktober klant bij Lotus, en zal dat vanaf mei opnieuw zijn. Het bedrijf maakte immers onmiddellijk rechtsomkeer, en liet weten dat 'Biscoff' dan al terugkeert.

Biscoff is de naam van speculoos in het buitenland, het is een samentrekking van het Engelse 'biscuit' en 'coffee'. Van die goudbruine koekjes werden er vorig jaar zeven miljard uit de oven gehaald en verkocht. Eén miljard daarvan werd opgepeuzeld door Amerikanen.

Hét sterproduct

De VS is een van de grootste groeimarkten voor Lotus, waar het al een jaar of 30 verkoopt. Sinds kort staat er ook een eigen fabriek, om die regio beter te beleveren.

In het hoofdkwartier in Lembeke ligt niemand wakker van de heisa. Uit de jongste jaarresultaten van Lotus bleek voor de zoveelste keer dat het goudbruine koekje nog genoeg ruimte heeft om te groeien.

Speculoos is hét internationale sterproduct van Lotus, maar daarnaast verkoopt het bedrijf ook een rist andere merken in binnen- en buitenland.