Passagiers op vliegtuig verhinderen dat verkrachter wordt uitgezet. Zijn slachtoffer reageert verbijsterd: “Ik hoop dat jullie trots zijn op jullie daad” Karen Van Eyken

07 april 2019

18u39

Bron: Daily Mail, Mirror, Metro 5 Yaqub Ahmed (29) uit Somalië moest het Verenigd Koninkrijk worden uitgezet nadat hij veroordeeld was voor de verkrachting van een 16-jarig meisje. Maar zover kwam het niet omdat boze passagiers de uitzetting verhinderden. Zijn slachtoffer is er het hart van in en spreekt nu voor het eerst.

Ahmed zou in oktober vorig jaar het land worden uitgezet met een commerciële vlucht. Een dozijn passagiers - zich niet bewust van de vreselijke misdaad die de roepende en tierende Somalische vluchteling had gepleegd - kreeg medelijden met hem en maakte amok. De situatie werd steeds grimmiger waarna de deportatie onder luid applaus moest worden gestaakt. “Je bent nu een vrij man”, riep een passagier. Beelden van het incident gingen viraal.

Voorpaginanieuws

Hannah (een schuilnaam) uit Londen was zich niet bewust van de mislukte deportatie totdat ze vijf dagen later het voorpaginanieuws van de krant las en besefte dat Ahmed een van haar verkrachters was. Ze was onthutst.

De horror van wat ze als zestienjarige had meegemaakt in 2007 kwam weer helemaal naar boven. Toen werd ze het slachtoffer van een groepsverkrachting na een avondje uit. Het meisje werd misbruikt door Ahmed samen met drie kompanen. Enige tijd na hun vreselijke misdaad werden de vier mannen opgepakt en kregen samen 35 jaar celstraf. Hannah hoopte dat ze na hun gevangenisstraf zouden worden gedeporteerd, maar de werkelijkheid was anders.

Syrië

Een dader wist te vluchten naar Syrië om voor IS te strijden. Mogelijk is hij daar omgekomen. Een andere dader zou het land worden uitgezet, maar vecht zijn deportatie al jarenlang aan. Een andere verkrachter had tijdens zijn verblijf in het VK de Britse nationaliteit verkregen en kwam niet in aanmerking voor deportatie. Enkel Ahmed zou op korte termijn worden uitgewezen.

Posttraumatische stressstoornis

Hannah die nog steeds te kampen heeft met een posttraumatische stressstoornis, zat al die jaren op de uitzetting te wachten. Dan zou ze eindelijk wat gemoedsrust vinden. In een interview met de Mail on Sunday heeft ze uitgehaald naar de passagiers die de uitzetting hebben verhinderd.

“Hoe konden jullie een verkrachter verdedigen? Waarom kwamen jullie tussenbeide? Waarom bemoeiden jullie zich wanneer gerechtigheid ging plaatsvinden? Hij had handboeien om omdat hij eindelijk het land zou worden uitgezet. Vonden jullie zijn geschreeuw erg? Jullie moesten eens weten hoe hard ik geschreeuwd heb”, zei ze ontzet.

“Oké, jullie kenden de achtergrond niet, maar nu hoop ik dat jullie trots kunnen zijn omdat jullie iets hebben tegengehouden waar ik zo lang heb op zitten wachten. Ik zou me eindelijk weer wat veiliger gevoeld hebben.”

Gesloten centrum

Ahmed zit nu in een gesloten centrum in het Verenigd Koninkrijk. Het is nog steeds de bedoeling dat hij wordt gedeporteerd.

Hannah is ondertussen wanhopig. Ze denkt eraan om het Verenigd Koninkrijk te verlaten. “Ik wil weer onbezorgd kunnen rondlopen. Ik zal nooit rust krijgen vooraleer de daders het land zijn uitgezet. Hoe zit het met mijn rechten als slachtoffer? Alles wat ik wil, is er opnieuw bovenop komen. Weer de oude ik worden.”