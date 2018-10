Passagiers op eerdere Lion Air-vlucht waren ‘doodsbang en moesten overgeven’ David van der Heeden

30 oktober 2018

12u19

Bron: AD.nl 0 De gisteren verongelukte Boeing van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air kampte eerder met problemen. P assagiers stonden afgelopen weekend al ‘doodsangsten’ uit, zo blijkt uit hun relaas. Bij de zoektocht naar het toestel w ordt nu speciale apparatuur ingezet om de vluchtrecorders te vinden.

Edward Sirait, directeur van Lion Air, erkende dat er op een vlucht met de twee maanden oude Boeing 737 MAX 8 technische mankementen waren gerapporteerd, maar dat die volgens de richtlijnen van de vliegtuigbouwer waren verholpen. De Indonesische televisie berichtte gisteren over de doodsangsten die de passagiers van die bewuste vlucht hebben moeten doorstaan, zowel op de luchthaven als in de lucht.



De vlucht van zondag liep meer dan een uur vertraging op, nadat het toestel moest worden weggesleept van de startbaan. De passagiers zaten zonder airconditioning zeker een half uur vast in het vliegtuig, vertelt een van hen. De motoren maakten een ‘raar’ geluid en kinderen werden misselijk door de ondraaglijke hitte. Het personeel zag zich, geconfronteerd met toenemende woede onder de reizigers, genoodzaakt iedereen te laten uitstappen.

Het voelde het alsof het vliegtuig stuwkracht verloor en niet kon stijgen Alon Soetanto

‘Niet genoeg stuwkracht’

Na nogmaals een half uur een op de tarmac te hebben gewacht, mochten de passagiers het toestel weer in. Technici onderzochten een van de motoren. Na het opstijgen leken de problemen echter niet verholpen en daalde de Boeing een aantal malen sterk. Alon Soetanto: “Ongeveer drie tot acht minuten na het vertrek voelde het alsof het vliegtuig stuwkracht verloor en niet kon stijgen”.



Volgens de passagier gebeurde dat tijdens de vlucht nog verschillende keren. “Het leek wel alsof we in een achtbaan zaten, sommige reizigers raakten in paniek en moesten overgeven”, vervolgt Soetanto, wiens verhaal wordt bevestigd door websites die de vlucht hebben gevolgd. De data toont onregelmatige snelheid, hoogte en vliegrichting tijdens de eerste minuten van de luchtreis.



FlightRadar24 laat zien dat de Boeing na het opstijgen uit Denpasar, op vakantie-eiland Bali, ongewone variaties in hoogte en vliegsnelheid vertoonde. Er was sprake van een plotselinge daling van 875 voet in een tijdsbestek van 27 seconden, terwijl het toestel normaal gesproken had moeten stijgen. De piloten hielden het vliegtuig op een maximale hoogte van 28.000 voet vergeleken met 36.000 voet op dezelfde route eerder in de week.

Flightradar24 on Twitter We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta. ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na

Zoeken naar vluchtrecorders

Eenzelfde patroon is te zien in de gegevens van de gisteren verongelukte vlucht JT610, waarbij alle 189 inzittenden om het leven kwamen. FlightRadar24 meldde gisteren al dat het vliegtuig tijdens de fatale crash met een snelheid van 600 kilometer per uur uit de lucht viel. De vluchtrecorders van het toestel, de zogenaamde zwarte dozen, zullen die resultaten moeten bevestigen, zeggen veiligheidsexperts. De autoriteiten zijn zeker dat de recorders zullen worden gevonden.



Duikers zoeken vandaag, voorzien van speciale apparatuur, naar de apparaten. Het zoeken naar de slachtoffers van de rampvlucht ging vannacht onafgebroken verder. Reddingswerkers hebben 26 lichamen, of delen ervan, geborgen en ter identificatie naar de Indonesische hoofdstad Jakarta gestuurd. Ook zijn meer wrakdelen van de Boeing en eigendommen van de passagiers, waaronder paspoorten, uit zee gehaald. De gevonden voorwerpen worden op grondzeilen uitgespreid in de haven van Jakarta.