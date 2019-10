Passagiers maken ontbijt op rijdende trein in Pakistan, kooktoestel ontploft: 65 doden bij brand TT

31 oktober 2019

06u22

Bron: Belga 0 In Pakistan zijn zeker 65 mensen om het leven gekomen en rond de veertig mensen gewond geraakt door een brand in een passagierstrein. Dat meldt de minister van Gezondheid van de deelstaat Punjab. Volgens de politie is de brand ontstaan doordat een gasfles ontplofte die door passagiers was meegenomen aan boord om te gebruiken op een kookstel.

Er raakten ook 15 mensen gewond toen de trein die van de stad Karachi naar Lahore spoorde, vuur vatte.

De brand ontstond nadat een gasfles en twee kooktoestellen die door passagiers werden gebruikt om ontbijt te maken, ontploften, zegt politieverantwoordelijke Ameer Taimur Khan. De brand werd volgens de Pakistaanse minister van Transportzaken nog eens verergerd doordat de gebruikers van het kookstel hun eten in hete olie aan het bereiden waren. Drie wagons gingen in vlammen op, maar de meeste doden vielen toen ze in paniek uit de rijdende trein sprongen.

Mogelijk loopt de dodentol nog verder op aangezien verschillende passagiers nog vastzitten in de brandende wagons.

Het is niet ongebruikelijk dat reizigers kooktoestellen meenemen in de trein. Een treinreis op het ouderwetse spoornetwerk van Pakistan neemt lange tijd in beslag.