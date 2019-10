Passagiers luxecruise komen in opstand: “We stoppen nergens, een nachtmerrie is het” Sven Van Malderen

09 oktober 2019

13u09

Bron: Daily Mail 6 Op een luxecruise van twee weken langs onder meer Frankrijk, Nederland, Noorwegen en IJsland is een opstand ontstaan. De tweeduizend passagiers van de Norwegian Spirit pikken het niet langer dat er zoveel verkeerd loopt. Vooral het feit dat het schip niet aanlegt op de voorziene plaatsen is in het verkeerde keelgat geschoten. “De langverwachte reis is een grote nachtmerrie geworden”, klinkt het.

De ‘betoverende fjordentrip’ begon op 27 september in Southampton, maar hevige stormwinden strooiden al snel roet in het eten. Voorziene tussenstops in Le Havre en Amsterdam vielen daardoor in het water.

In Noorwegen moesten de toeristen plots aan wal gaan in een klein stadje waar niets te beleven viel. De beroemde fjorden waren enkel in de verte zichtbaar.

Toen daarna ook nog de tussenstop in Reykjavik geannuleerd moest worden, besloot de kapitein naar Greenock (in de buurt van Glasgow; nvdr) te varen. Ook daar kreeg het schip echter geen toestemming om aan te meren.

“We willen ons geld terug!”

Voor honderden passagiers, die net drie dagen op zee doorgebracht hadden, was het meer dan welletjes. Ze kwamen in opstand en scandeerden leuzen in de centrale ruimte. “Jullie moesten jullie schamen. We willen ons geld terug. Haal ons van dit schip. Breng ons terug naar Londen”, klonk het onder meer. Verder varen naar Belfast hoefde voor hen alvast niet meer.

Enkele reizigers filmden de confrontatie, tot groot ongenoegen van de bemanning. Het internet zou zelfs even uitgeschakeld geweest zijn om te vermijden dat de beelden verspreid zouden worden.

“Amper uitleg”

“Veel mensen zijn kwaad”, stelt de Britse Deena Roland. “We krijgen amper uitleg en daardoor lopen de gemoederen soms hoog op. Deze reis is een ware nachtmerrie, zelfs de toiletten in onze kajuiten lopen over. Ik had me zo’n luxecuise wel anders voorgesteld.”

Volgens Debbie Fuller nam de bemanning ook enkele paspoorten van reizigers in beslag, zonder verdere uitleg. “Ze praten niet eens tegen ons”, doet de vrouw uit Los Angeles haar beklag. “We hadden er zo naar uitgekeken om al die fantastische plekken te bezoeken. In plaats daarvan zijn we in de hel beland.”

“Sinds 25 september komen er geen toeristen meer in dat Noorse stadje waar we gestopt zijn. Voor ons viel daar dus niets meer te beleven. We vonden er zelfs niets om te eten”, betreurt Cody McNutt uit Denver (Colorado).

Op de Norwegian Spirit zijn zeventien eetgelegenheden, twaalf bars, een casino, een waterpark voor kinderen en een wellness- en theaterruimte beschikbaar. De prijzen variëren van 2.000 euro voor de goedkoopste kajuit tot luxueuze suites die 5.900 euro kosten. In dat geval krijgt u ook de klok rond een butler ter uwer beschikking.