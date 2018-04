Passagiers in paniek als raam van vliegtuig plots loskomt tijdens vlucht TTR

23 april 2018

16u37

Bron: News.com.au 2

Tijdens een vlucht van Air India met een Boeing 787 Dreamliner is een vliegtuigraam losgekomen door hevige turbulentie. Een inzittende filmde het voorval. Het ging enkel om het binnenraam, waardoor niemand zwaargewond raakte. Toch was het even schrikken voor de 240 passagiers die op weg waren van Amristar naar New Delhi in India. Het incident gebeurde twee dagen nadat een Amerikaanse vrouw tijdens een vlucht op 17 april uit een vliegtuig van Southwest Airlines werd gezogen. Het vliegtuig raakte ernstig beschadigd door een ontplofte motor. De 43-jarige Jennifer Riordan uit Albuquerque overleefde het niet.