Passagiers filmen en fotograferen bij dodelijk treindrama in Nederland Caspar Naber

18 november 2018

22u44 0 In Nederland hebben inzittenden van een trein op het traject Haarlem-Santpoort-Noord gisteren met smartphones opnames gemaakt nadat hun trein in botsing was gekomen met een fietser. Die overleed ter plekke. Een veiligheidsmedewerker van spoorwegmaatschappij ProRail is ‘not amused’ over het ramptoerisme en kaart het aan op Twitter.

“Getwijfeld of ik dit moest delen, maar mogelijk helpt een beetje aandacht. Gisteren bij een aanrijding persoon vond een aantal mensen in de trein het nodig e.e.a. te filmen en te fotograferen. Wij zouden het respecteren als de telefoons voortaan in de tas blijven! #ProRail #respect”, schrijft Jeroen.

Getwijfeld of ik dit moest delen maar mogelijk helpt een beetje aandacht. Gisteren bij een aanrijding persoon vonden een aantal mensen in de #trein het nodig om e.e.a. te filmen en te fotograferen.. Wij zouden het respecteren als de telefoons in de tas blijven!#ProRail #respect OvDRail_Jeroen(@ OvDRail_Jeroen) link

Machteloos

Hij krijgt steun van zijn werkgever. Die staat naar eigen zeggen machteloos tegenover het gedrag van de reizigers. “Ik zou niet weten hoe wij hen zouden kunnen verbieden te fotograferen en te filmen”, reageert woordvoerster Mercedes Grootscholten. Zij was gisteren ook op de plek van het drama, een particuliere overweg.



“Het was afschuwelijk”, zegt Grootscholten. “Het gedrag van de treinreizigers is natuurlijk weinig respectvol, maar het zij zo. Onze gedachten waren op dat moment bij de machinist, het slachtoffer en na diens dood bij de nabestaanden.’’

De woordvoerster vergelijkt het gedrag van de treinreizigers met dat van automobilisten die zich na een ongeluk bezondigen aan ramptoerisme en opnames maken.

Oorzaak

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het vond plaats op een zogenoemde WILO (Waarschuwingsinstallatie Landelijke Overweg). Dat is een oversteekplaats voor landeigenaren of mensen met recht van oversteken. Zo'n overweg heeft geen spoorbomen en alarmbellen, maar is alleen beveiligd met lichtsignalen, een andreaskruis en een waarschuwingshek.

Gisteren nog samen met @JGoetjes op pad om over dit onderwerp te sparren. Nog geen 24 uur later sta ik zelf wederom bij een ongeval op een dergelijke #overweg. Heftig onderwerp dat om de nodige aandacht vraagt!#ProRail #Incidentenbestrijding https://t.co/23RcKhADyl OvDRail_Jeroen(@ OvDRail_Jeroen) link