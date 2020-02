Passagier vindt wapen dat bodyguard van David Cameron op vliegtuigtoilet had laten liggen KVE

05 februari 2020

09u50

Bron: Sky News, Daily Mail, The Sun 1 Een vergetelheid met grote gevolgen voor een bodyguard van voormalig Brits premier David Cameron. De lijfwacht zou zijn wapen en ook paspoorten hebben achtergelaten op het toilet tijdens een recente vlucht. De lijfwacht is op non-actief gesteld.

Het incident deed zich op 3 februari voor op een vliegtuig van British Airways dat vertrekkensklaar stond in New York met bestemming het Verenigd Koninkrijk. De gewezen premier vloog in businessclass samen met zijn echtgenote Samantha na een weekend verbleven te hebben in de Big Apple.

Een passagier trof het wapen, een 9mm Glock pistool, aan op het vliegtuigtoilet en overhandigde het aan de crew, zo weet de Daily Mail. Het wapen was geladen. Volgens The Sun lagen de paspoorten van Cameron en de lijfwacht eveneens naast het 9mm Glock pistool. Na de vondst ontstond commotie. De piloot kondigde daarop aan dat lijfwachten in dienst van de Metropolitan Police geladen wapens mogen dragen tijdens de vlucht, maar een passagier nam naar verluidt geen vrede met die uitleg. Het wapen werd van boord gehaald. Het vertrek liep een uur vertraging op.

“We zijn ons bewust van het incident op een vlucht naar het Verenigd Koninkrijk op 3 februari en de betrokken officier is sindsdien op non-actief gesteld”, luidde het in een verklaring van de Metropolitan Police. Het voorval wordt nog onderzocht.

David Cameron heeft als voormalig premier levenslang recht op volledige bescherming van een speciale eenheid van de Metropolitan Police.