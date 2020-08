Passagier ontdekt op luchthaven dat hij besmet is, agenten in beschermende pakken halen hem van vliegtuig SVM

27 augustus 2020

18u01

Bron: Daily Mail 13 Even schrikken voor de reizigers op een Ryanair-vlucht van Londen naar Pisa: zij zagen hoe agenten in beschermende pakken twee personen van het vliegtuig haalden. Een van hen bleek de quarantaineregels overtreden te hebben.



De interventie kwam er enkele minuten vooraleer het vliegtuig zou opstijgen. Uit een test was gebleken dat de man besmet was met het coronavirus. Hijzelf had die boodschap via sms pas gekregen toen hij al in de luchthaven was. In plaats van naar huis te rijden en daar in quarantaine te gaan, probeerde hij toch nog op zijn bestemming te raken.

Drie agenten in een beschermend pak beslisten er echter anders over. Zij namen de man en zijn reispartner mee naar een afgesloten ruimte van de luchthaven, waar de bevoegde autoriteiten de zaak verder afhandelden. Een stewardess stelde de overige toeristen intussen gerust.

Zitjes gedesinfecteerd

De zitjes en de bagageruimte dienden opnieuw gedesinfecteerd te worden. Met een vertraging van een uur en veertig minuten zette het vliegtuig uiteindelijk koers richting Pisa.

“De twee passagiers hebben te allen tijde een mondmasker gedragen”, stelt Ryanair in een verklaring. “Langer dan tien minuten hebben ze niet in het vliegtuig gezeten. Het risico op besmetting voor andere passagiers of bemanningsleden is dus uiterst klein te noemen. Zij droegen trouwens ook de hele tijd een masker.”

