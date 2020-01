Passagier mishandelt dochtertje (3) in vliegtuig op weg naar Schiphol TT - MVDB

18 januari 2020

17u20

Bron: AD.nl 0 Op de Nederlandse luchthaven Schiphol is vanochtend een 47-jarige man uit Oekraïne opgepakt omdat hij zijn 3-jarige dochtertje aan boord van een vliegtuig ernstig zou hebben mishandeld. De situatie liep kennelijk zo uit de hand dat de crew en andere passagiers moesten ingrijpen, zo meldt politiedienst marechaussee op Facebook.

Volgens de marechaussee wordt de Oekraïener verdacht van mishandeling. De vader is na aankomst overgedragen aan de autoriteiten en meegenomen voor nader onderzoek. Het dochtertje is overgedragen aan de Kinderbescherming. Een woordvoerder van de marechaussee stelt dat de vader alleen met zijn dochtertje reisde. “Waar de moeder was, is nog onbekend. Hoe dan ook niet in het vliegtuig dat als eindbestemming Amsterdam had.” Het toestel was opgestegen in Brazilië.

De marechaussee werd, toen het toestel nog niet was geland, door de crew geïnformeerd over de situatie aan boord. “Dat gebeurt wel vaker bij onrust in een vliegtuig. Maar dit is natuurlijk wel een extreem heftig geval omdat er een piepjong kind bij betrokken was.” Of het meisje door de mishandeling gewond raakte, wil de politiedienst niet zeggen. “Het is al met al erg triest.” De man zit momenteel vast. “Het is fijn dat het kind zo snel kon worden opgevangen en in veilige handen is.”