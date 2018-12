Passagier in luchthaven Dusseldorf geklist met 870.000 euro vermomd als Chinese boeken

03 december 2018

14u58

Bron: Belga

Een 26-jarige man die via Rusland naar China vloog, is betrapt met bijna 870.000 euro in zijn bagage. Het geld was zo verpakt dat het leek op Chinese boeken. Dat rapporteert de douane vandaag in de Duitse stad Dusseldorf.