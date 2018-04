Passagier gijzelt stewardess van Air China... met een pen TK

16 april 2018

09u51

Bron: BBC 2 Ophef op vlucht CA1350 van Air China gisteren. Op de reis van Beijing naar Changsha gijzelde een van de passagiers een stewardess. Niet met een wapen, maar met een pen, zo blijkt.

Op foto's die circuleren op Chinese sociale media is te zien hoe een man zijn arm om de nek van een stewardess heeft geslagen en haar zo in bedwang houdt. Hij houdt ook een voorwerp tegen haar hals; later bleek het om een vulpen te gaan.

De man kon uiteindelijk overmeesterd worden. De vlucht maakte een noodlanding in Henan, waar de dader opgepakt werd door de politie. Niemand raakte gewond.

De dader werd intussen geïdentificeerd als ene mijnheer Xu (41). Hij zou een psychologische aandoening hebben die op de vlucht plots opspeelde, waardoor hij de stewardess vastgreep. De politie heeft nu een onderzoek geopend, maar als blijkt dat de man niet bij zinnen was tijdens zijn gijzelactie, zal hij niet vervolgd worden.