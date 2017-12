Passagier die vrouw tijdens vlucht betastte, direct na landing opgepakt LVA

Bron: AD.nl 0 AFP Ter illustratie Een passagier die een vrouw in het vliegtuig herhaaldelijk lastig viel en betastte, is na de landing op het vliegveld van Buffalo direct opgepakt door de politie. Vliegmaatschappij United Airlines zegt dat ze een zero-tolerance beleid heeft voor dergelijk gedrag aan boord van een toestel.

Volgens de Amerikaanse Katie Campos, directeur van Teach for America in Buffalo, was de man die naast haar in het vliegtuig zat dronken en had hij nooit toegelaten mogen worden tot het toestel. Nadat hij haar al enkele malen had lastig gevallen op de slechts 45 minuten durende vlucht van Newark naar Buffalo, kreeg Campos een andere plek in het toestel toegewezen. Maar daar liet de man zich niet door weerhouden, zo meldt ze op Twitter. Ook twee andere vrouwen zouden zijn lastig gevallen.

Volgens de Washington Post werd de man bij aankomst op het vliegveld direct opgepakt door de politie en geboeid afgevoerd. Ook de politie bevestigt dat de man een walm van alcohol om zich heen had. De man zou de politie hebben verteld dat hij naar Buffalo moest en had er geen idee van dat hij daar al was, zo luidde het politierapport.

Was sexually harassed on @united flight late last night to BUF. 1 attendant was helpful, and man arrested at gate. Shocked by lack of coordinated response by united to ensure passenger safety. Man kept touching me and others until very end. #dobetter #unitedAIRLINES Katie Campos(@ KatieCampos9) link