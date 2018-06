Passagier die vliegtuig deed landen omdat hij zo stonk, sterft aan infectie kg

26 juni 2018

19u07

Bron: Heraldo 3 Eind mei zag een piloot van een Transavia-vlucht zich genoodzaakt om het toestel aan de grond te zetten omdat de lichaamsgeur van één van de passagiers niet te harden was. Het is nu ook duidelijk waarom de reiziger zo sterk rook: hij kampte met een ernstige infectie. De man is gisteren overleden aan de gevolgen van zijn aandoening.

Het gaat om de 58-jarige Russische muzikant Andrey Suchilin. Hij liep een bacteriële infectie op tijdens een vakantie, schrijft een vriend op Facebook. Die infectie bleek ook de stank te veroorzaken. Volgens Spaanse nieuwssites leed de man als een gevolg van de infectie aan necrose, waarbij lichaamsweefsel afsterft en een kwalijke geur verspreidt.

Ondanks zijn toestand stapte Suchilin op 30 mei nog op het vliegtuig richting Gran Canaria. Tijdens de vlucht liep het echter fout. Zijn medepassagiers kloegen dat de geur hen misselijk en duizelig maakte. Suchilin werd daarop nog even verbannen naar het toilethokje, maar uiteindelijk besloot de piloot om een tussenlanding te maken in het Portugese Faro. Een woordvoerder verklaarde later dat de man inderdaad "onwel" leek en dat het vliegtuig moest landen omwille van "medische redenen".

In Faro werd Suchilin uiteindelijk naar het ziekenhuis gevoerd. Hij verbleef er een tijdlang op de intensieve zorgen en onderging verschillende operaties, maar bezweek uiteindelijk aan de infectie.