Passagier boos op Easyjet: na 15 minuten op wc doet steward de deur open mvdb

18 maart 2019

21u19

Bron: Metro 0 Een passagier van een Easyjet-vlucht tussen Marrakesh en Manchester is boos op de lagekostenmaatschappij. De 35-jarige Adil Kayani zat tijdens de vlucht vijftien minuten op het vliegtuigtoilet. Te lang, oordeelde de crew die vervolgens de deur opende.

De dertiger - nog met de broek op de enkels - was onaangenaam verrast. Hij vindt dat de crew hem etnisch heeft geprofileerd. Kayani verklaart dat hij een korte klop op de deur hoorde en meteen antwoordde dat hij dra klaar zou zijn. De crew negeerde dit en opende toch de deur.



Een woordvoerder van Easyjet verklaarde dat de standaardprocedure rond veiligheid en beveiliging is gevolgd. Toch zit de lagekostenmaatschappij verveeld met de zaak. Ze boden naast excuses de man ook een geldsom van 500 Britse pond (585 euro) aan, maar daar wil hij niet van weten. Kayani verlangt verontschuldigingen van de mannelijke steward in kwestie, die zich “uiterst onbeleefd en arrogant” gedroeg. De man spreekt van een “erg vernederende situatie”. Hij meent dat hij door zijn huidskleur en islamitische achtergrond werd geviseerd.



“Ze doen dit niet heus met elke vliegtuigpassagier”, liet hij optekenen aan verschillende Britse kranten. De Easyjet-woordvoerder ontkent de beschuldigingen: “Er is geen enkele aanwijzing dat zulke motieven een rol hebben gespeeld in de beslissing om de deur te openen.”

Meer over Adil Kayani