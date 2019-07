Passagier bijna uit vliegtuig gezet omdat ze “ongepaste” outfit droeg ttr

Bron: CNN, The New York Times 0 Buitenland Meer kleren aantrekken of het vliegtuig verlaten. Dat was de keuze die Latisha Rowe naar eigen zeggen kreeg toen ze samen met haar 8-jarige zoon van Jamaica naar Miami wilde vliegen. Volgens het vliegtuigpersoneel van American Airlines was haar outfit ongepast.

“Hier is wat ik droeg op het moment dat American Airlines me vroeg om te praten”, zo schreef Latisha op Twitter bij een foto van haar outfit. “Het personeel vroeg me ‘om me te bedekken’. Terwijl ik mijn kledingkeuze verdedigde, dreigden ze dat ik niet terug mocht keren naar mijn zitplaats. Tenzij ik gewikkeld in een deken door het gangpad zou lopen”, reageert ze misnoegd. “Mijn short bedekte ALLES maar blijkbaar was dit toch te uitdagend”.

“Ik ben niet de slankste en draag graag felle kleuren dus dat valt op, maar het is niet vulgair. Het is niet ongepast. Als je iemand met een maatje 36 in exact dezelfde outfit naast me zet, zou niemand er iets van zeggen,” aldus Latisha. De vrouw verduidelijkt dat ze geen jasje of trui in haar tas had.

Latisha kreeg een pak steunbetuigingen op sociale media, zo zegt ze aan ‘The New York Times’. “Er is niets mis met haar outfit. Als ik een blonde celebrity was met dezelfde kledij zou ik dan ook zo behandeld worden?”, zo staat te lezen in een reactie bij de foto van Latisha. Of nog: “Hoe moet iemand zich dan kleden die in juni van Kingston naar Miami vliegt? Trainingspak? Rok tot op de grond? Haar borsten en billen waren bedekt. Schaam jullie, American Airlines”.

De vrouw denkt eraan om een rechtszaak aan te spannen tegen de luchtvaartmaatschappij wegens discriminatie, zo verduidelijkt haar advocaat Geoffrey Berg. “American Airlines moet ervoor zorgen dat mensen niet op deze manier behandeld worden.”

Een woordvoerster van American Airlines laat aan CNN weten dat het bedrijf de zaak momenteel onderzoekt. “We zijn bezorgd over de klacht van mevrouw Rowe. We willen graag onze excuses aanbieden. We streven naar een positieve, veilige reiservaring voor iedereen die met ons vliegt”, klinkt het. “Op onze website staan richtlijnen rond kledij. We vragen onze reizigers om zich gepast te kleden. Blote voeten of uitdagende kledij zijn niet toegestaan.”