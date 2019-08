Pasgetrouwd koppel verongelukt twee minuten na bruiloft nla/sam

24 augustus 2019

18u37

Bron: ANP/CNN 56 Slechts enkele minuten na de bruiloft van een Texaans koppel sloeg het noodlot toe. Toen het koppel gisteren op weg was naar hun eigen trouwfeest, raakten ze betrokken in een ongeluk. Een botsing met een pick-uptruck kostte hen het leven.

Harley Morgan (19) en Rhiannon Boudreaux (20) hadden elkaar volgens CNN net het jawoord gegeven voor de lokale overheid van Orange in de staat Texas. Bij het invoegen op de snelweg op weg naar hun eigen bruiloftsfeest ging het mis. Onder de ogen van Morgans moeder klapte de pick-uptruck op de auto van het jonge stel.



"Dat beeld zal me de rest van mij leven blijven achtervolgen. Ik zal het niet vergeten, het zal nooit weggaan. Ik zal elke nacht van de rest van mijn leven die truck mijn kind zien raken en doden, de rest van de tijd dat ik op aarde ben", aldus Kennia Morgan.

De vrouw heeft nog een aangrijpende boodschap voor iedereen: “Ga naar huis en geef je gezin een knuffel vanavond. Als je kinderen hebt, ga dan naar huis en geef ze een knuffel, want ik heb mijn kind niet meer. Ik heb het enige wat me gelukkig maakte in dit leven niet meer. Heb je familie lief, zelfs als ze je kwaad maakten, maak het goed. Ga nooit boos slapen, want je weet niet ... Je weet niet hoe snel je die persoon kan verliezen.”

De bestuurder van de pick-uptruck bleef ongedeerd.