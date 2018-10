Pasgehuwde Deryl (22) stuurde even voor de crash van Lion Air nog selfie naar zijn vrouw Joeri Vlemings

De 22-jarige passagier Deryl Fida Febrianto sms'te enkele minuten voor zijn vlucht van Lion Air in zee stortte naar zijn kersverse vrouw en stuurde haar nog een selfie. Febrianto kwam heel waarschijnlijk samen met 188 andere inzittenden om.

Vlucht JT-610 kwam al snel na het opstijgen vanop de internationale luchthaven in Jakarta in moeilijkheden. Het stortte even na 6u30 met 600 km/uur neer in de Javazee. Om 6u01 had Febrianto zijn kersverse vrouw Lutfinani Eka Putri nog een selfie gestuurd vanop het vliegtuig. Het koppel was nog geen twee weken geleden getrouwd. De twee sms’ten elkaar lieve berichtjes tot 6u12. Acht minuten later steeg het vliegtuig op. Nog eens 13 minuten later crashte de Boeing 737 van Lion Air in zee.

“Toen ik het nieuws zag, vergeleek ik het vluchtnummer met de foto die Deryl van zijn ticket had gestuurd”, zei Putri aan de pers. “Ik begon meteen te wenen.” Febrianto was met het vliegtuig op weg om aan de slag te gaan op een cruiseschip.

Intussen zijn er menselijke resten gevonden. Ook Latief Nurbana en zijn vrouw Yeti Eka Sumiati zijn kapot van verdriet. Zij verloren hun 24-jarige zoon Lutfi Nuramdani.

“Gisteravond waren we nog aan het babbelen over zijn vrouw die zeven maanden zwanger is, over zijn plannen en dromen met zijn gezinnetje, tot we in slaap vielen”, zegt de vader van Lutfi. “Nu is hij er niet meer. We kunnen maar niet geloven dat hij ons op die manier heeft verlaten. We kunnen niet geloven dat het vliegtuig crashte. Je ziet zoiets normaal alleen op tv, nu is het onze zoon overkomen.”

De ouders hopen dat het stoffelijke overschot van hun zoon gevonden wordt om nog afscheid van hem te kunnen nemen.