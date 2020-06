Pasgeboren drieling test positief op coronavirus jv

23 juni 2020

06u20

Bron: DPA 0 In Mexico is een drieling geboren die positief heeft getest op het coronavirus. De baby's zouden het virus hebben opgelopen in de baarmoeder. Dat hebben plaatselijke gezondheidsautoriteiten verklaard.

De kinderen - twee jongens en een meisje - kwamen woensdag in de staat San Luis Potosi, in het noordoosten van Mexico, met een keizersnede ter wereld. "De dag waarop ze geboren werden, werden ze getest omdat ze prematuur waren, en de resultaten waren positief", zei Monica Rangel, die in de staat bevoegd is voor Volksgezondheid, op een persconferentie.

De testresultaten raakten zaterdag bekend. Slechts een van de drie kinderen vertoont symptomen van de longziekte. Bij de twee andere baby's is dat niet het geval, net als bij de ouders, die intussen op de resultaten van hun eigen tests wachten.

Volgens Rangel is het onmogelijk dat de kindjes de ziekte kregen na hun geboorte, omdat ze al na enkele uren getest werden. "Wat we hier moeten onderzoeken, is een situatie waarin (het virus) misschien werd doorgegeven via de placenta. Het is niet iets dat we bevestigen", voegde ze er aan toe. "Het is een opvallende case. We gaan die onderzoeken."

Het coronavirus verspreidt zich snel in Mexico. Maandag meldden de autoriteiten 4.577 nieuwe gevallen en 759 nieuwe doden in vergelijking met de dag voordien. In totaal staat de teller op 185.122 besmettingen en 22.584 overlijdens.