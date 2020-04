Pasgeboren coronababy Tyler ontslagen uit Nederlands ziekenhuis: “Hij gaat dit overwinnen” Sebastiaan Quekel

03 april 2020

17u03

Bron: AD.nl 0 Een pasgeboren baby die woensdag ziek door het coronavirus werd opgenomen in Ziekenhuis Amstelland in het Nederlandse Amstelveen, is vanmiddag al naar huis gestuurd. Hij stelt het goed en komt er naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal bovenop, laat vader Leroy van der Terp (29) aan het AD weten. “Hij heeft mogelijk een milde variant.”

De amper zes weken oude Tyler testte woensdag positief op het coronavirus en is daarmee vermoedelijk de jongste coronapatiënt van Nederland. Hij verkeerde geen moment in levensgevaar.

Geen druppel melk

Het begon afgelopen week nog redelijk onschuldig. “Onze Tyler was eigenlijk kerngezond, totdat hij opeens niet meer wilde eten. Er ging geen druppel melk meer bij hem naar binnen”, legt vader Leroy uit. “In eerste instantie dachten we aan een allergie. We zijn toen op advies van anderen overgegaan op een andere voeding, maar ook dat hielp niet.”



De jonge ouders besloten nog even af te wachten, tot Tyler woensdagmiddag nóg moeilijker begon te eten. “Toen zeiden mijn vrouw en ik tegen elkaar: ‘Dit klopt niet. Dit zit fout.’ De huisarts vermoedde een luchtweginfectie, omdat Tyler ook moeite had met ademhalen. Om alle scenario’s uit te sluiten, werd besloten hem op het coronavirus te laten testen. “Ik ging daar eerlijk gezegd niet van uit. Tyler had geen koorts en hoestte niet, wat toch wel de belangrijkste symptomen zijn.”

Mijn vrouw en ik hebben wel een kwartier staan huilen. Je weet gewoon niet wat je overkomt Vader Leroy

Als donderslag bij heldere hemel bleek de test toch positief. “Dan zakt echt de grond onder je voeten weg,” stamelt Leroy. “Mijn vrouw en ik hebben wel een kwartier staan huilen. Je weet gewoon niet wat je overkomt. Wat er gaat gebeuren. Of je kind er weer helemaal bovenop komt. We stonden met de rug tegen de muur. Het was verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk.” De jonge Tyler moest uit voorzorg in het ziekenhuis blijven.

“Het blijft zwaar”

Leroy laat nu weten dat zijn zoontje een goede nacht heeft gehad. “Onze kleine man mag gelukkig alweer naar huis. Hij vertoont bijna geen symptomen van het virus meer.” Helemaal gerust is de jonge vader nog niet. “Het idee dat hij nog steeds besmet is, is lastig en zwaar en bijna niet te verkroppen.”

De jonge vrachtwagenchauffeur, die zijn vrouw en kind niet in het ziekenhuis mocht opzoeken vanwege besmettingsgevaar en thuis zat om voor zijn andere zoontje Ryan (2) te zorgen, heeft nog geen idee hoe de komende dagen eruit gaan zien. “We weten nog niet hoe we het straks thuis moeten gaan aanpakken. Dat horen we later vandaag”, zegt Leroy.

Steunbetuigingen

De vader werd overladen met kaarten, brieven en berichtjes van buurtgenoten. “Heel veel mensen leven mee met ons gezin. Dat doet ons erg goed.”

Het is nog steeds niet duidelijk hoe Tyler besmet is geraakt. “Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar als vrachtwagenchauffeur kom ik op veel plekken in Nederland. Misschien dat ik aan een vieze koffiemok heb gezeten of dat ik via een besmette deurklink het virus heb opgelopen. Je weet het niet, en dat maakt dit virus zo beangstigend. Zo onvoorspelbaar.”

Vanuit die gedachtegang wil Leroy andere jonge ouders waarschuwen. “Denk alsjeblieft niet al te makkelijk dat jouw kind het niet kan krijgen, ook al ga je hem goed behoeden voor de buitenwereld. Iedereen kan besmet raken. Ook wij dachten ‘ach, dat overkomt ons niet’, maar moet je nu eens kijken! Wat belangrijk is, is dat je er eerlijk en zo open mogelijk over bent. Dat is de reden waarom wij ons verhaal willen vertellen. Wees zo transparant en duidelijk mogelijk over een mogelijke besmetting. Alleen dan kunnen we dit virus onder controle krijgen.”

