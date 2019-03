Pasgeboren baby Harper weegt maar liefst 7 kg Christelle Zitu

20 maart 2019

18u41

Bron: KameraOne 0 Met maar liefst zeven kilogram is baby Harper Buckley het zwaarste kind ooit dat werd geboren in het Arnot Odgen Medical Center in het New Yorkse Elmira. Harper breekt dus het ziekenhuisrecord.

De moeder, Joy Buckley, noemt Harper een wonderkind. Zij maakte maar 15 procent kans om op een normale wijze te bevallen nadat ze jaren geen kinderen kon krijgen. Haar onvruchtbaarheid was te wijten aan een hormonale afwijking in de eierstokken.

Het pasgeboren kind is 60 cm lang en heeft een geadopteerde zus en oudere broer, die ook bij zijn geboorte 5 kg woog.

Toch is Harper niet de zwaarste baby ooit ter wereld. Volgens het Guinness Wereldrecord woog het zwaarste kind ooit 10,2 kg. De Italiaanse baby werd geboren in 1955. In 1982 werd in Zuid-Afrika een baby geboren met hetzelfde gewicht. Door een groeiziekte werd die de grootste baby ooit.